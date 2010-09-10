Где купить диплом о высшем образовании?

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Где купить диплом о высшем образовании?

Сообщение Noone » Сегодня, 19:53

Привет, привет! Мне нужен диплом о высшем образовании, но я вот не знаю где его можно приобрести за разумные деньги? Точнее не так - я вообще не знаю где его в Питере можно приобрести. Может кто подскажет?
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