Сообщение Dendi1 » Сегодня, 19:54

Ребят, у меня есть некоторые проблемы с волосами, они у меня выпадают, и это не связано ни с какой болезнью, просто волосы не очень хорошие у меня, поэтому я думаю нарастить их, что думаете, нормальный вариант, поможете ли он мне?