Думаю нарастить волосы
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Думаю нарастить волосы
Ребят, у меня есть некоторые проблемы с волосами, они у меня выпадают, и это не связано ни с какой болезнью, просто волосы не очень хорошие у меня, поэтому я думаю нарастить их, что думаете, нормальный вариант, поможете ли он мне?
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