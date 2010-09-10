Думаю нарастить волосы
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Думаю нарастить волосы
Ребят, у меня есть некоторые проблемы с волосами, они у меня выпадают, и это не связано ни с какой болезнью, просто волосы не очень хорошие у меня, поэтому я думаю нарастить их, что думаете, нормальный вариант, поможете ли он мне?
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 182
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Думаю нарастить волосы
У моей сестры была похожая проблема. Стригли волосы, а они не растут и все. Потом она решила покрасить волосы и после они начали рости. Непонятно, по какой причине, может химия так повлияла. Вот эта краска для волос помогла моей сестре. Теперь волосы быстрее растут имеют красивый яркий цвет и блеск. Обязательно попробуйте.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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