Подготовка к родам! Нужно или нет?
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Re: Подготовка к родам! Нужно или нет?
Я готовилась к родам. Было страшно, потому что, не знала что ждет впереди. Я такой человек, что мне лучше знать что меня будет ждать, поэтому я искала как можно больше информации о родах, о этапах и тд. Много полезного узнала из этой статьи https://agulife.ru/calendopedia/rody-sh ... m/longread Когда пришло время, настроилась, вспомнила все предстоящие этапы и уже не боялась.
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