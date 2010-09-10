Подготовка к родам! Нужно или нет?

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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divolita
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 дек 2016, 10:47

Re: Подготовка к родам! Нужно или нет?

Сообщение divolita » 28 дек 2016, 10:49

Я тоже много читала о родах, хотелось знать что ждет впереди.
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Ромалия
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 01:33

Re: Подготовка к родам! Нужно или нет?

Сообщение Ромалия » Сегодня, 15:14

Я готовилась к родам. Было страшно, потому что, не знала что ждет впереди. Я такой человек, что мне лучше знать что меня будет ждать, поэтому я искала как можно больше информации о родах, о этапах и тд. Много полезного узнала из этой статьи https://agulife.ru/calendopedia/rody-sh ... m/longread Когда пришло время, настроилась, вспомнила все предстоящие этапы и уже не боялась.
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