Подготовка к родам! Нужно или нет?

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Waterfall
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 дек 2016, 13:31

Re: Подготовка к родам! Нужно или нет?

Сообщение Waterfall » 16 минут назад

Конечно нужно! Вообще вопрос беременности очень индивидуальный и требует особого отношения. Я все изучала и делала "по науке" . И забеременела я сразу после овуляции http://flovit.ru/zaberemenet/veroyatnost/mozhno-li-posle-ovulyacii-zaberemenet.html . К родам готовилась путем курсов, подружек и мамы=) И все прошло замечательно. Когда возникала какие-то ситуации - я уже знала как действовать.
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