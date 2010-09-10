Подготовка к родам! Нужно или нет?
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Re: Подготовка к родам! Нужно или нет?
Конечно нужно! Вообще вопрос беременности очень индивидуальный и требует особого отношения. Я все изучала и делала "по науке" . И забеременела я сразу после овуляции http://flovit.ru/zaberemenet/veroyatnost/mozhno-li-posle-ovulyacii-zaberemenet.html . К родам готовилась путем курсов, подружек и мамы=) И все прошло замечательно. Когда возникала какие-то ситуации - я уже знала как действовать.
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