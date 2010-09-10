Помощь в написании дипломной работы

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Помощь в написании дипломной работы

Сообщение Meran » Сегодня, 19:54

Форумчане, доброе время суток!!! У меня проблема, я учусь на пятом курсе университете, и вчера меня вызывал мой научный руководитель, и интересовалась, когда я ей принесу план по дипломной работе т.к. тему получила месяц назад. А мне реально некогда эти заниматься. Может быть, кто-то подскажет, где можно заказать дипломную работу?
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