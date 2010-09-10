Нужны деньги

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Нужны деньги

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 19:55

Здравствуйте! Ребят, очень нужны деньги, вот слышала, что есть люди такие, которые помогают с кредитами, но как-то не приходилось, а сейчас надо очень. Подскажите, кто связывался, действительно ли с их помощью получается взять кредит?
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