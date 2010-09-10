Нужны деньги
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Нужны деньги
Здравствуйте! Ребят, очень нужны деньги, вот слышала, что есть люди такие, которые помогают с кредитами, но как-то не приходилось, а сейчас надо очень. Подскажите, кто связывался, действительно ли с их помощью получается взять кредит?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя