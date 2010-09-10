Командировка очень не вовремя...
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Командировка очень не вовремя...
Привет всем. Я бы вот о чем хотела поговорить. Дело в том, что меня в командировку срочно посылают. Да, такое бывает на работе, так что я привыкла. Но в этот раз беда в том, что у моего сына как раз день рождения. 8 лет исполняется. Так обидно! Как бы мне его поздравить красиво?
Re: Командировка очень не вовремя...
Очень хорошо вас понимаю! У самой похожая ситуация была в прошлом году. Только я в больнице лежала, а не в командировке была, но все равно ребенку пришлось день рождения без мамы праздновать
Re: Командировка очень не вовремя...
Ну вообще, я думаю, что ничего страшного не произошло. Все-таки 8 лет - это не три годика. ребенок уже должен понимать, что работа есть работа - ничего тут не поделать. Вернетесь - тогда и поздравите
Re: Командировка очень не вовремя...
Да я тоже думаю, что ничего страшного. Купите подарок заранее - пусть папа его торжественно вручит от вашего имени в день рождения. Ну позвоните, конечно, поздравите. А еще есть вот такие открытки с днем рождения ребенку: https://1romantic.com/pozdravleniya-detskie-otkrytki/ Посмотрите, может понравится какая - можете ее переслать вашему сыну.
Re: Командировка очень не вовремя...
Согласно статье 166 Трудового кодекса, выполнение трудовых обязанностей по распоряжению администрации вне зоны постоянной работы называется командировкой. Командировки организуются для выполнения конкретной профессиональной задачи на какой-то ограниченный период времени. В большинстве случаев работодатель включает отдельный пункт в трудовой договор, отражающий условие о его согласии на выезд в командировки вследствие производственной необходимости.
Но можно и отказаться от командировки, вот тут https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/mozhno-li-otkazatsya-ot-komandirovki.html можете почитать , как это сделать .
Но можно и отказаться от командировки, вот тут https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/mozhno-li-otkazatsya-ot-komandirovki.html можете почитать , как это сделать .
5 сообщений • Страница 1 из 1
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