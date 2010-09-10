Командировка очень не вовремя...

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Командировка очень не вовремя...

Сообщение Хойя » 12 ноя 2019, 08:46

Привет всем. Я бы вот о чем хотела поговорить. Дело в том, что меня в командировку срочно посылают. Да, такое бывает на работе, так что я привыкла. Но в этот раз беда в том, что у моего сына как раз день рождения. 8 лет исполняется. Так обидно! Как бы мне его поздравить красиво?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Командировка очень не вовремя...

Сообщение Raduznaya » 12 ноя 2019, 09:04

Очень хорошо вас понимаю! У самой похожая ситуация была в прошлом году. Только я в больнице лежала, а не в командировке была, но все равно ребенку пришлось день рождения без мамы праздновать
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Командировка очень не вовремя...

Сообщение Пантерка » 12 ноя 2019, 09:23

Ну вообще, я думаю, что ничего страшного не произошло. Все-таки 8 лет - это не три годика. ребенок уже должен понимать, что работа есть работа - ничего тут не поделать. Вернетесь - тогда и поздравите
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Командировка очень не вовремя...

Сообщение Holly » 12 ноя 2019, 09:35

Да я тоже думаю, что ничего страшного. Купите подарок заранее - пусть папа его торжественно вручит от вашего имени в день рождения. Ну позвоните, конечно, поздравите. А еще есть вот такие открытки с днем рождения ребенку: https://1romantic.com/pozdravleniya-detskie-otkrytki/ Посмотрите, может понравится какая - можете ее переслать вашему сыну.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Командировка очень не вовремя...

Сообщение КсюшаЧ » 21 дек 2019, 07:32

Согласно статье 166 Трудового кодекса, выполнение трудовых обязанностей по распоряжению администрации вне зоны постоянной работы называется командировкой. Командировки организуются для выполнения конкретной профессиональной задачи на какой-то ограниченный период времени. В большинстве случаев работодатель включает отдельный пункт в трудовой договор, отражающий условие о его согласии на выезд в командировки вследствие производственной необходимости.
Но можно и отказаться от командировки, вот тут https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/mozhno-li-otkazatsya-ot-komandirovki.html можете почитать , как это сделать . Изображение
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость