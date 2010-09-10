Сообщение Хойя » 12 ноя 2019, 08:46

Привет всем. Я бы вот о чем хотела поговорить. Дело в том, что меня в командировку срочно посылают. Да, такое бывает на работе, так что я привыкла. Но в этот раз беда в том, что у моего сына как раз день рождения. 8 лет исполняется. Так обидно! Как бы мне его поздравить красиво?