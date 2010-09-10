Наследство

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Наследство

Сообщение VasiLissa » 12 ноя 2019, 11:42

Форумчане, возможно кто-то сталкивался с вопросом наследства, подскажите, кто знает, как правильно разделить наследство при разводе? Какие нужны документы и т.д.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Наследство

Сообщение Наташа Швец » 49 минут назад

Насколько мне известно подаренные вещи, ценности, недвижимость и прочее, остается только одному супругу, второй к этому ничего не имеет. Но есть исключения из правил, например, если оба супруга вкладывали деньги в это наследство или же перепродали его, тогда это будет считаться общим нажитым имуществом. Вы можете более подробно об этом почитать статью "как разделить наследство при разводе" на юридическом портале.
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