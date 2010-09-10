Наследство
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Наследство
Форумчане, возможно кто-то сталкивался с вопросом наследства, подскажите, кто знает, как правильно разделить наследство при разводе? Какие нужны документы и т.д.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Наследство
Насколько мне известно подаренные вещи, ценности, недвижимость и прочее, остается только одному супругу, второй к этому ничего не имеет. Но есть исключения из правил, например, если оба супруга вкладывали деньги в это наследство или же перепродали его, тогда это будет считаться общим нажитым имуществом. Вы можете более подробно об этом почитать статью "как разделить наследство при разводе" на юридическом портале.
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