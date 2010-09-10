Прогнозы на бои

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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Прогнозы на бои

Сообщение igor81 » 12 ноя 2019, 16:19

Посоветуйте толковые прогнозы на бои
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Прогнозы на бои

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 13:38

Прогнозы на бои никогда не смотрел, т.к просто не увлекаюсь этим видом спорта. Мне больше по душе футбол и хоккей. Кстати, сегодня вечером будет футбольный матч интересный, играют команды Кристал Пэлас — Борнмут. И судя по этим https://top-bk.com/kristal-pelas-bornmut-03-12-2019/ прогнозам и ставкам, игра точно будет интересной)
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