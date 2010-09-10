Прогнозы на бои
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Re: Прогнозы на бои
Прогнозы на бои никогда не смотрел, т.к просто не увлекаюсь этим видом спорта. Мне больше по душе футбол и хоккей. Кстати, сегодня вечером будет футбольный матч интересный, играют команды Кристал Пэлас — Борнмут. И судя по этим https://top-bk.com/kristal-pelas-bornmut-03-12-2019/ прогнозам и ставкам, игра точно будет интересной)
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Прогнозы на бои
А лично я уже давно пользуюсь различными бесплатными сервисами по прогнозам на спорт и результат долго не заставил себя ждать. Заработок действительно увеличился и на благо тебе рекомендую посмотреть сайт фскор и его возможности.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость