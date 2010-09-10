Прогнозы на бои

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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Прогнозы на бои

Сообщение gonchar84 » 03 дек 2019, 13:38

Прогнозы на бои никогда не смотрел, т.к просто не увлекаюсь этим видом спорта. Мне больше по душе футбол и хоккей. Кстати, сегодня вечером будет футбольный матч интересный, играют команды Кристал Пэлас — Борнмут. И судя по этим https://top-bk.com/kristal-pelas-bornmut-03-12-2019/ прогнозам и ставкам, игра точно будет интересной)
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Прогнозы на бои

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 22:48

А лично я уже давно пользуюсь различными бесплатными сервисами по прогнозам на спорт и результат долго не заставил себя ждать. Заработок действительно увеличился и на благо тебе рекомендую посмотреть сайт фскор и его возможности.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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