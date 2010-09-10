Системы отопления.

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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Системы отопления.

Сообщение Сплинтер » 12 ноя 2019, 21:58

Купил недавно дом за городом. Интересует есть ли адекватные мастера, которые могут сделать как смету, так и произвести монтаж системы отопления?
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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Re: Системы отопления.

Сообщение Аскольд » 14 ноя 2019, 11:13

По идее вообще практически все компании и должны это делать по факту или я ошибаюсь? То есть не может же быть, что ту же смету делают за отдельную плату...
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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: Системы отопления.

Сообщение ЯВиферон » 56 минут назад

Может быть ещё как. В нашем современном мире я совсем не удивлюсь, если так и происходит :o
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