Системы отопления.
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Системы отопления.
Купил недавно дом за городом. Интересует есть ли адекватные мастера, которые могут сделать как смету, так и произвести монтаж системы отопления?
Re: Системы отопления.
По идее вообще практически все компании и должны это делать по факту или я ошибаюсь? То есть не может же быть, что ту же смету делают за отдельную плату...
Re: Системы отопления.
Может быть ещё как. В нашем современном мире я совсем не удивлюсь, если так и происходит
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