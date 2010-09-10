Вложения с заработком.

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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Вложения с заработком.

Сообщение ЯВиферон » 13 ноя 2019, 20:08

Интересуюсь давно какую бы тему замутить, чтобы вложить куда-нибудь не большую сумму и при этом заработать как-минимум столько же? Кто что знает?
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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Re: Вложения с заработком.

Сообщение Аскольд » 20 ноя 2019, 20:42

Да известно куда, в контору можно вложить на ставочку вот и поднимешь банк.
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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Вложения с заработком.

Сообщение Сплинтер » Сегодня, 19:12

Не, это далеко не самый верняк. Лучше уж тогда в покер поиграть, там вероятность намного больше поднять, правда если ты умеешь играть ещё!
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