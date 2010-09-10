Вложения с заработком.
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Вложения с заработком.
Интересуюсь давно какую бы тему замутить, чтобы вложить куда-нибудь не большую сумму и при этом заработать как-минимум столько же? Кто что знает?
Re: Вложения с заработком.
Да известно куда, в контору можно вложить на ставочку вот и поднимешь банк.
Re: Вложения с заработком.
Не, это далеко не самый верняк. Лучше уж тогда в покер поиграть, там вероятность намного больше поднять, правда если ты умеешь играть ещё!
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