Потребительский кредит онлайн

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Потребительский кредит онлайн

Сообщение VasiLissa » 14 ноя 2019, 10:12

Можно как-то открыть потребительский кредит онлайн? Кто там делал, вам быстро его оформляли или может отказывали?
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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Re: Потребительский кредит онлайн

Сообщение igor81 » 19 ноя 2019, 23:02

Сейчас в интернете можно абсолютно всё, столько удобных сервисов придумали, в том числе и кредиты-онлайн. По поводу одабривания, я отправлял заявку на кредит в банке Открытие и мне уже на следующий день перезвонили и сказали о положительном результате. Дальше мне необходимо было скинуть документы на почту и ждать поступления денег на карту. Так что можете попробовать оформить заявку онлайн, думаю не откажут.
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Потребительский кредит онлайн

Сообщение Antyan » 28 ноя 2019, 23:11

VasiLissa писал(а):Можно как-то открыть потребительский кредит онлайн? Кто там делал, вам быстро его оформляли или может отказывали?

ой та я вообще пользуюсь займами только на карточку, так же намного удобнее
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Потребительский кредит онлайн

Сообщение Надежда 79 » 28 ноя 2019, 23:12

Antyan писал(а):
VasiLissa писал(а):Можно как-то открыть потребительский кредит онлайн? Кто там делал, вам быстро его оформляли или может отказывали?

ой та я вообще пользуюсь займами только на карточку, так же намного удобнее

Ой, а где вы такое находите, не подскажете?
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Потребительский кредит онлайн

Сообщение Haminahu » 28 ноя 2019, 23:16

Надежда 79 писал(а):
Antyan писал(а):
VasiLissa писал(а):Можно как-то открыть потребительский кредит онлайн? Кто там делал, вам быстро его оформляли или может отказывали?

ой та я вообще пользуюсь займами только на карточку, так же намного удобнее

Ой, а где вы такое находите, не подскажете?

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Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Re: Потребительский кредит онлайн

Сообщение Baanse » Сегодня, 10:21

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