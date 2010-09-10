Потребительский кредит онлайн
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Потребительский кредит онлайн
Можно как-то открыть потребительский кредит онлайн? Кто там делал, вам быстро его оформляли или может отказывали?
Re: Потребительский кредит онлайн
Сейчас в интернете можно абсолютно всё, столько удобных сервисов придумали, в том числе и кредиты-онлайн. По поводу одабривания, я отправлял заявку на кредит в банке Открытие и мне уже на следующий день перезвонили и сказали о положительном результате. Дальше мне необходимо было скинуть документы на почту и ждать поступления денег на карту. Так что можете попробовать оформить заявку онлайн, думаю не откажут.
Re: Потребительский кредит онлайн
VasiLissa писал(а):Можно как-то открыть потребительский кредит онлайн? Кто там делал, вам быстро его оформляли или может отказывали?
ой та я вообще пользуюсь займами только на карточку, так же намного удобнее
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Потребительский кредит онлайн
Antyan писал(а):VasiLissa писал(а):Можно как-то открыть потребительский кредит онлайн? Кто там делал, вам быстро его оформляли или может отказывали?
ой та я вообще пользуюсь займами только на карточку, так же намного удобнее
Ой, а где вы такое находите, не подскажете?
Re: Потребительский кредит онлайн
Надежда 79 писал(а):Antyan писал(а):VasiLissa писал(а):Можно как-то открыть потребительский кредит онлайн? Кто там делал, вам быстро его оформляли или может отказывали?
ой та я вообще пользуюсь займами только на карточку, так же намного удобнее
Ой, а где вы такое находите, не подскажете?
В Кэшинском дают кредиты на таких условиях!
Это на самом деле очень выгодно во всех отношениях, поскольку у вас не запрашивают вашу кредитную историю и не заставляют никуда ехать и ничего подписывать не надо! По-моему просто идеально.
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Re: Потребительский кредит онлайн
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