Сообщение Antyan » 28 ноя 2019, 23:11

VasiLissa писал(а): Можно как-то открыть потребительский кредит онлайн? Кто там делал, вам быстро его оформляли или может отказывали?

ой та я вообще пользуюсь займами только на карточку, так же намного удобнее