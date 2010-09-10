Потребительский кредит онлайн
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Потребительский кредит онлайн
Можно как-то открыть потребительский кредит онлайн? Кто там делал, вам быстро его оформляли или может отказывали?
Re: Потребительский кредит онлайн
VasiLissa писал(а):Можно как-то открыть потребительский кредит онлайн? Кто там делал, вам быстро его оформляли или может отказывали?
ой та я вообще пользуюсь займами только на карточку, так же намного удобнее
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Потребительский кредит онлайн
Antyan писал(а):VasiLissa писал(а):Можно как-то открыть потребительский кредит онлайн? Кто там делал, вам быстро его оформляли или может отказывали?
ой та я вообще пользуюсь займами только на карточку, так же намного удобнее
Ой, а где вы такое находите, не подскажете?
Re: Потребительский кредит онлайн
Для дебетовой карты можно подключить овердрафт – предел расходования денег сверх остатка на счете. Деньги, израсходованные в рамках овердрафта, нужно будет вернуть банку с процентами.
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