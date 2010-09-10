Потребительский кредит онлайн

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Потребительский кредит онлайн

Сообщение VasiLissa » 14 ноя 2019, 10:12

Можно как-то открыть потребительский кредит онлайн? Кто там делал, вам быстро его оформляли или может отказывали?
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Потребительский кредит онлайн

Сообщение Antyan » 28 ноя 2019, 23:11

VasiLissa писал(а):Можно как-то открыть потребительский кредит онлайн? Кто там делал, вам быстро его оформляли или может отказывали?

ой та я вообще пользуюсь займами только на карточку, так же намного удобнее
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Потребительский кредит онлайн

Сообщение Надежда 79 » 28 ноя 2019, 23:12

Antyan писал(а):
VasiLissa писал(а):Можно как-то открыть потребительский кредит онлайн? Кто там делал, вам быстро его оформляли или может отказывали?

ой та я вообще пользуюсь займами только на карточку, так же намного удобнее

Ой, а где вы такое находите, не подскажете?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Потребительский кредит онлайн

Сообщение Наташа Швец » 26 апр 2020, 13:34

Вы могли бы воспользоваться сервисом Юником24, на сайте - https://unicom24.ru/private/kredity которого есть раздел "потребительские кредиты". Почитайте условия банков и выберите тот, который больше всего вам подходит. Лично я брала кредит в ВТБ, у них быстрое рассмотрение заявки, что-то около 5-10 минут и ставка годовая хорошая - 7,5%. После подачи вами заявки в этот же день перезванивает менеджер, так что если возникнут какие-то вопросы, сможете у него спросить.
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Потребительский кредит онлайн

Сообщение sasha@vera » 29 апр 2020, 10:56

Мне почему то в потребительском кредите все отказывают...Что за странность, не понятно.
Хочу сейчас попробовать другой продукт. Мне кажется, что кредитная карта с кэшбэком https://maxcashback.ru/topcards/credit/ должна проще оформляться и заявка на одобрение рассматриваться лояльнее...А вы как думаете, друзья? Есть у кого опыт? Поделитесь...
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Спартанка
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 16:10

Re: Потребительский кредит онлайн

Сообщение Спартанка » 47 минут назад

Советую на сайт Экспресс Кредит заглянуть. Займы по паспорту https://credit-xpress.ru/zajmyi-po-pasportu/ тут на лучших условиях предлагают. Подборка МФО надёжная. И каждый может смело услугами кредиторов пользоваться.
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