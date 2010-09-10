Потребительский кредит онлайн
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Потребительский кредит онлайн
Можно как-то открыть потребительский кредит онлайн? Кто там делал, вам быстро его оформляли или может отказывали?
Re: Потребительский кредит онлайн
VasiLissa писал(а):Можно как-то открыть потребительский кредит онлайн? Кто там делал, вам быстро его оформляли или может отказывали?
ой та я вообще пользуюсь займами только на карточку, так же намного удобнее
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Потребительский кредит онлайн
Antyan писал(а):VasiLissa писал(а):Можно как-то открыть потребительский кредит онлайн? Кто там делал, вам быстро его оформляли или может отказывали?
ой та я вообще пользуюсь займами только на карточку, так же намного удобнее
Ой, а где вы такое находите, не подскажете?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 426
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Потребительский кредит онлайн
Вы могли бы воспользоваться сервисом Юником24, на сайте - https://unicom24.ru/private/kredity которого есть раздел "потребительские кредиты". Почитайте условия банков и выберите тот, который больше всего вам подходит. Лично я брала кредит в ВТБ, у них быстрое рассмотрение заявки, что-то около 5-10 минут и ставка годовая хорошая - 7,5%. После подачи вами заявки в этот же день перезванивает менеджер, так что если возникнут какие-то вопросы, сможете у него спросить.
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Потребительский кредит онлайн
Мне почему то в потребительском кредите все отказывают...Что за странность, не понятно.
Хочу сейчас попробовать другой продукт. Мне кажется, что кредитная карта с кэшбэком https://maxcashback.ru/topcards/credit/ должна проще оформляться и заявка на одобрение рассматриваться лояльнее...А вы как думаете, друзья? Есть у кого опыт? Поделитесь...
Хочу сейчас попробовать другой продукт. Мне кажется, что кредитная карта с кэшбэком https://maxcashback.ru/topcards/credit/ должна проще оформляться и заявка на одобрение рассматриваться лояльнее...А вы как думаете, друзья? Есть у кого опыт? Поделитесь...
Re: Потребительский кредит онлайн
Советую на сайт Экспресс Кредит заглянуть. Займы по паспорту https://credit-xpress.ru/zajmyi-po-pasportu/ тут на лучших условиях предлагают. Подборка МФО надёжная. И каждый может смело услугами кредиторов пользоваться.
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