Душевая кабина или ванная?
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Душевая кабина или ванная?
Подскажите что лучше купить ванную или душевую кабину? Я хочу душевую кабину, как по мне она намного компактней, вот только где бы найти хорошую не знаю(
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