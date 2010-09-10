Душевая кабина или ванная?

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Душевая кабина или ванная?

Сообщение РусланР » Сегодня, 12:54

Подскажите что лучше купить ванную или душевую кабину? Я хочу душевую кабину, как по мне она намного компактней, вот только где бы найти хорошую не знаю(
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