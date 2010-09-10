Покупка авто

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка авто

Сообщение zevc » Сегодня, 13:35

Добрый день. Хочу купить подешевле автомобиль в интернете с доставкой и растаможкой из Америки. Есть ли у вас на примете компании, с которыми можно будет вести сотрудничество напрямую?
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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Re: Покупка авто

Сообщение Мастер. » Сегодня, 13:36

zevc писал(а):Добрый день. Хочу купить подешевле автомобиль в интернете с доставкой и растаможкой из Америки. Есть ли у вас на примете компании, с которыми можно будет вести сотрудничество напрямую?

Да, есть и могу вам посоветовать, прямо сейчас прогуляться по страницам сайта компании, которая предлагает свои услуги. Представители Carfast express на аукционах покупают для своих клиентов недорогие авто и находят лучшие предложения. Я здесь volkswagen jetta американка купила и осталась довольна, потому что доставили авто уже спустя две недели в целости и сохранности. Выгодное предложение с финансовой точки зрения, так что советую вам им воспользоваться.
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