Покупка авто
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Покупка авто
Добрый день. Хочу купить подешевле автомобиль в интернете с доставкой и растаможкой из Америки. Есть ли у вас на примете компании, с которыми можно будет вести сотрудничество напрямую?
Re: Покупка авто
zevc писал(а):Добрый день. Хочу купить подешевле автомобиль в интернете с доставкой и растаможкой из Америки. Есть ли у вас на примете компании, с которыми можно будет вести сотрудничество напрямую?
Да, есть и могу вам посоветовать, прямо сейчас прогуляться по страницам сайта компании, которая предлагает свои услуги. Представители Carfast express на аукционах покупают для своих клиентов недорогие авто и находят лучшие предложения. Я здесь volkswagen jetta американка купила и осталась довольна, потому что доставили авто уже спустя две недели в целости и сохранности. Выгодное предложение с финансовой точки зрения, так что советую вам им воспользоваться.
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