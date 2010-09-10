ППУ скорлупа

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

ППУ скорлупа

Сообщение Venik » Сегодня, 13:47

Доброго дня всем! Поделитесь, пожалуйста, информацией - где вы покупали ППУ скорлупу для труб? А то у меня такая проблема - поставщик подвел уже второй раз - сорвал строки поставки. Нет больше никакого желания с ним работать
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: ППУ скорлупа

Сообщение Sotas » Сегодня, 14:23

Ну так а что у вас - не предусмотрены что ли в договоре штрафные санкции за подобные задержки? Просто в строительстве ведь как - не подвезли материалы вовремя - все, работа на объекте встала
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: ППУ скорлупа

Сообщение Lionel » Сегодня, 14:44

А толку в этих штрафных санкциях? Во первых, как показывает практика, вытрясти что-то с поставщика по этому пункту договора можно только через суд. А это время, деньги и нервы. Кому захочется всем этим заниматься? Лучше уж найти нормального поставщика и работать с ним без проблем. Я так думаю, что если вам нужна ППУ скорлупа для труб, то имеет смысл вот здесь посмотреть: http://polymerizol.ru/skorlupy-i-otvody
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: ППУ скорлупа

Сообщение Níell » Сегодня, 15:40

А толку в этих штрафных санкциях?

Ну тут, наверно, дело не столько в том, чтобы вытрясти эти самые деньги, а сколько в психологическом давлении. Поставщик должен знать, что сроки нужно соблюдать, иначе последует наказание
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