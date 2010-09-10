ППУ скорлупа
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
ППУ скорлупа
Доброго дня всем! Поделитесь, пожалуйста, информацией - где вы покупали ППУ скорлупу для труб? А то у меня такая проблема - поставщик подвел уже второй раз - сорвал строки поставки. Нет больше никакого желания с ним работать
Re: ППУ скорлупа
Ну так а что у вас - не предусмотрены что ли в договоре штрафные санкции за подобные задержки? Просто в строительстве ведь как - не подвезли материалы вовремя - все, работа на объекте встала
Re: ППУ скорлупа
А толку в этих штрафных санкциях? Во первых, как показывает практика, вытрясти что-то с поставщика по этому пункту договора можно только через суд. А это время, деньги и нервы. Кому захочется всем этим заниматься? Лучше уж найти нормального поставщика и работать с ним без проблем. Я так думаю, что если вам нужна ППУ скорлупа для труб, то имеет смысл вот здесь посмотреть: http://polymerizol.ru/skorlupy-i-otvody
Re: ППУ скорлупа
А толку в этих штрафных санкциях?
Ну тут, наверно, дело не столько в том, чтобы вытрясти эти самые деньги, а сколько в психологическом давлении. Поставщик должен знать, что сроки нужно соблюдать, иначе последует наказание
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей