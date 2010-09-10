Букинистика
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Букинистика
Доброго дня всем! Может кто-то подскажет, где можно антикварные книги посмотреть? А то у меня муж страстный коллекционер, вот и думаю ему что-то оригинальное найти и подарить на день рождения
Re: Букинистика
Вот как вам хорошо - особо и голову ломать не надо, что мужу дарить. А для меня каждый его день рождения - это целая трагедия. Он ничем особо не увлекается, а дарить какую-то банальщину не хочется
Re: Букинистика
Ну тут тоже палка о двух концах. С одной стороны да - коллекционера знаешь чем порадовать, а с другой стороны - подобное увлечение очень здорово бьет по бюджету. Так что еще подумаешь - что лучше. Потому что цены на антикварные книги довольно-таки кусаются. Да сами можете вот здесь посмотреть: https://www.abelbooks.ru/ Автор, и вы посмотрите - можете и подберете там что-то на подарок
Re: Букинистика
А мы с мужем давно договорились, что никаких подарков в привычном смысле не делаем. Просто на день рождения один другому говорит - я хочу вот это! Идем и покупаем. Очень удобно))))
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