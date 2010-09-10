Букинистика

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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Букинистика

Сообщение Пантерка » Сегодня, 15:57

Доброго дня всем! Может кто-то подскажет, где можно антикварные книги посмотреть? А то у меня муж страстный коллекционер, вот и думаю ему что-то оригинальное найти и подарить на день рождения
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Букинистика

Сообщение Holly » Сегодня, 16:00

Вот как вам хорошо - особо и голову ломать не надо, что мужу дарить. А для меня каждый его день рождения - это целая трагедия. Он ничем особо не увлекается, а дарить какую-то банальщину не хочется
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Букинистика

Сообщение Хойя » Сегодня, 16:05

Ну тут тоже палка о двух концах. С одной стороны да - коллекционера знаешь чем порадовать, а с другой стороны - подобное увлечение очень здорово бьет по бюджету. Так что еще подумаешь - что лучше. Потому что цены на антикварные книги довольно-таки кусаются. Да сами можете вот здесь посмотреть: https://www.abelbooks.ru/ Автор, и вы посмотрите - можете и подберете там что-то на подарок
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Букинистика

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 16:10

А мы с мужем давно договорились, что никаких подарков в привычном смысле не делаем. Просто на день рождения один другому говорит - я хочу вот это! Идем и покупаем. Очень удобно))))
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