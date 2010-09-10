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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

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Мастер. Гость RZN.info Сообщения: 49 Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53 Награды Цитата Сообщение Мастер. » Сегодня, 12:43 Добрый день. Мне стало интересно, на сколько цены на медали, ордена и знаки отличаются в интернете от специализированных магазинов. Просмотрела больше десятка различных каталогов и пока только тут https://www.mir-faleristiki.ru/catalog/ ... st-rf.html нашла подробное описание, как выбрать и купить награды с доставкой по всей территории Российской Федерации. Скажите, вы тоже в интернете изучаете сначала цены, а потом обращаете внимание на условия оплаты и доставки? От советов и рекомендаций со стороны точно не откажусь и надеюсь, что вы отпишитесь прямо сейчас. Вернуться к началу

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