Награды
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Награды
Добрый день. Мне стало интересно, на сколько цены на медали, ордена и знаки отличаются в интернете от специализированных магазинов. Просмотрела больше десятка различных каталогов и пока только тут https://www.mir-faleristiki.ru/catalog/ ... st-rf.html нашла подробное описание, как выбрать и купить награды с доставкой по всей территории Российской Федерации. Скажите, вы тоже в интернете изучаете сначала цены, а потом обращаете внимание на условия оплаты и доставки? От советов и рекомендаций со стороны точно не откажусь и надеюсь, что вы отпишитесь прямо сейчас.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость