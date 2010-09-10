Медонос

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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Медонос

Сообщение Níell » Сегодня, 12:34

А посоветуйте какую траву надо посеять, чтоб ее использовать можно было в качестве медоноса? У меня ферма есть, выращиваю разные растения и животных. Вот еще несколько ульев хочу поставить.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Медонос

Сообщение Venik » Сегодня, 12:56

У вас там наверное хорошо дела идут, если и растениеводством занимаетесь и вот улья завести хотите. А каких животных разводите? Можно подобрать так чтобы и пчелам хорошо было, и другим тоже польза. Вот к примеру рапс посевной и медонос один из лучших, состав почвы улучшает и кроме того его зеленая масса идет на приготовление сенажа и силоса. Кстати купить можно к примеру в этом магазине https://xn--80afnye.xn--80adxhks/shop/o ... s----1-kg/
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Медонос

Сообщение Sotas » Сегодня, 13:10

А правда что пчелы вымирают? В США так очень сильно стало их мало, в России ситуация чуть лучше, но только по тому что территория больше. Так что если хотите чтобы ваши пчелы долго жили не обрабатывайте рапс пестицидами.
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Медонос

Сообщение Lionel » Сегодня, 13:39

А куда ж без пестицидов растениеводстве? к сожалению альтернативы нет практически пока столь же эффективной. Будем надеяться что пчелы адаптируются, или в скором времени что-то новое изобретут.
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