Сообщение Sotas » Сегодня, 13:10

А правда что пчелы вымирают? В США так очень сильно стало их мало, в России ситуация чуть лучше, но только по тому что территория больше. Так что если хотите чтобы ваши пчелы долго жили не обрабатывайте рапс пестицидами.