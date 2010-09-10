Ставки на спорт
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- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Ставки на спорт
Вообще я уже более года пользуюсь исключительно рабочим сайтом Мостбет , там довольно-таки высокие коэфы и возможность удобно ставить на любой вид спорта. Раньше всегда были проблемы с поиском зеркала, а теперь их нет.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Re: Ставки на спорт
А я человек хоть и спортивный, но не азартный. Потому ставки не делаю, бо не верю в толк от них. А вот спорт просто обожаю: и занимаюсь xsport и смотрю телеканал xsport https://xsport.ua/ Короче говоря, спорт - это моя жизнь. И от казино и прочей ереси она очень далека.
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