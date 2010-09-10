Ставки на спорт

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Ставки на спорт

Сообщение staspavlov777 » 17 ноя 2019, 23:48

Вообще я уже более года пользуюсь исключительно рабочим сайтом Мостбет , там довольно-таки высокие коэфы и возможность удобно ставить на любой вид спорта. Раньше всегда были проблемы с поиском зеркала, а теперь их нет.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Ставки на спорт

Сообщение Sotas » 27 июл 2020, 21:21

А я человек хоть и спортивный, но не азартный. Потому ставки не делаю, бо не верю в толк от них. А вот спорт просто обожаю: и занимаюсь xsport и смотрю телеканал xsport https://xsport.ua/ Короче говоря, спорт - это моя жизнь. И от казино и прочей ереси она очень далека.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Ставки на спорт

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 04:38

А кто пользуется прогнозами на спорт?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Ставки на спорт

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 04:46

TanyaLoy писал(а):А кто пользуется прогнозами на спорт?


Знакомо, могу подсказать. Вот тут https://luchshie-kappery.ru/ посмотрите, представлен актуальный рейтинг лучших капперов 2020 года, читайте обзоры и определяйтесь с выбором. Заручившись поддержкой профессионалов, вы гарантированно сможете выйти на стабильный доход. Удачи!
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