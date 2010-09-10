Печать на сумке

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Malishev_Vity
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01

Печать на сумке

Сообщение Malishev_Vity » Сегодня, 10:53

Кто может подсказать, где можно заказать печать на сумке в Киеве? Хочу девушке подарок сделать, так что нужна соответствующая компания.
Вернуться к началу
Ангелина Дрябова
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11

Re: Печать на сумке

Сообщение Ангелина Дрябова » Сегодня, 16:07

Есть в Киеве хорошая полиграфическая компания, я всегда туда обращаюсь, чтобы сделать визитки, напечатать информацию на банере и так далее. Вот информация о том, чем они занимаются https://wolf.ua/ru/razdely/suvenirnaya-produktsiya/ На сумках они тоже печатают, там и расценки уже есть.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Реклама и Дизайн»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей