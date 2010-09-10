Печать на сумке
Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01
Печать на сумке
Кто может подсказать, где можно заказать печать на сумке в Киеве? Хочу девушке подарок сделать, так что нужна соответствующая компания.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11
Re: Печать на сумке
Есть в Киеве хорошая полиграфическая компания, я всегда туда обращаюсь, чтобы сделать визитки, напечатать информацию на банере и так далее. Вот информация о том, чем они занимаются https://wolf.ua/ru/razdely/suvenirnaya-produktsiya/ На сумках они тоже печатают, там и расценки уже есть.
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