Печать на сумке

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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Malishev_Vity
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01

Печать на сумке

Сообщение Malishev_Vity » 18 ноя 2019, 10:53

Кто может подсказать, где можно заказать печать на сумке в Киеве? Хочу девушке подарок сделать, так что нужна соответствующая компания.
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Ангелина Дрябова
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11

Re: Печать на сумке

Сообщение Ангелина Дрябова » 18 ноя 2019, 16:07

Есть в Киеве хорошая полиграфическая компания, я всегда туда обращаюсь, чтобы сделать визитки, напечатать информацию на банере и так далее. Вот информация о том, чем они занимаются https://wolf.ua/ru/razdely/suvenirnaya-produktsiya/ На сумках они тоже печатают, там и расценки уже есть.
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Аделаида Значко
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49

Re: Печать на сумке

Сообщение Аделаида Значко » 10 минут назад

Вот есть хорошая контора с качественными работами называется "Артара" https://artara-nn.ru/ . Вот одно что я не знаю печатают ли они на сумках, но на футболках точно. Так же есть и другая сувенирная продукция. Вобщем перейди на сайт и сам посмотри, что я тебе рассказываю))
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