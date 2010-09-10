Печать на сумке
Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01
Печать на сумке
Кто может подсказать, где можно заказать печать на сумке в Киеве? Хочу девушке подарок сделать, так что нужна соответствующая компания.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11
Re: Печать на сумке
Есть в Киеве хорошая полиграфическая компания, я всегда туда обращаюсь, чтобы сделать визитки, напечатать информацию на банере и так далее. Вот информация о том, чем они занимаются https://wolf.ua/ru/razdely/suvenirnaya-produktsiya/ На сумках они тоже печатают, там и расценки уже есть.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49
Re: Печать на сумке
Вот есть хорошая контора с качественными работами называется "Артара" https://artara-nn.ru/ . Вот одно что я не знаю печатают ли они на сумках, но на футболках точно. Так же есть и другая сувенирная продукция. Вобщем перейди на сайт и сам посмотри, что я тебе рассказываю))
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