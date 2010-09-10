Джаз квартет на свадьбу в Москве.
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Джаз квартет на свадьбу в Москве.
Джаз квартет на свадьбу в Москве.
Джазовый коллектив https://www.stereomix.ru/dzhazovyj-kollektiv-na-meropriyatie.html выступает как элитный джазовый квартет на праздник, лучший джаз бэнд на юбилей, особенно джаз-группа на корпоратив или джазовые музыканты на свадьбу. В штате джазовой группы трудятся наилучшие джазовые виртуозы и безупречные музыканты. Торжественное оформление праздников в джаз стиле на высшем уровне! Состоятельный классический список джазовых композиций пригодный для проведения любого мероприятия.
Запись песни под ключ: https://www.stereomix.ru/
Джазовый коллектив https://www.stereomix.ru/dzhazovyj-kollektiv-na-meropriyatie.html выступает как элитный джазовый квартет на праздник, лучший джаз бэнд на юбилей, особенно джаз-группа на корпоратив или джазовые музыканты на свадьбу. В штате джазовой группы трудятся наилучшие джазовые виртуозы и безупречные музыканты. Торжественное оформление праздников в джаз стиле на высшем уровне! Состоятельный классический список джазовых композиций пригодный для проведения любого мероприятия.
Запись песни под ключ: https://www.stereomix.ru/
1 сообщение • Страница 1 из 1
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