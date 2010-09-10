Увлажнитель
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Увлажнитель
У нас уже года пол стоит модель ELECTROLUX EHU-3715D и мы очень довольны. Во-первых, этот увлажнитель не занимает много места, во-вторых, есть функция ионизация, в-третьих, есть пульт для удобства управления. И, наконец, он отлично справляется со своей основной задачей. Воздух влажный, соответствует норме. Кстати, хочу отметить, у этой модели объемный резервуар для воды (5л.), что гарантирует долгую работу увлажнителя.
Re: Увлажнитель
Я бы внимательно выбирала по всем характеристикам обязательно такую технику
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Увлажнитель
А я очень хочу купить ультразвуковой увлажнитель воздуха https://babymedical.com.ua/shop/uvlazhn ... azvukovye/ Мне кажется, что в городе вот только такой вариант и может помочь держать в комнате хороший дисбаланс относительно влажности воздуха в квартире, другого даже и не придумать для комфорта.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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