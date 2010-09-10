Увлажнитель
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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3 сообщения • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 426
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Увлажнитель
У нас уже года пол стоит модель ELECTROLUX EHU-3715D и мы очень довольны. Во-первых, этот увлажнитель не занимает много места, во-вторых, есть функция ионизация, в-третьих, есть пульт для удобства управления. И, наконец, он отлично справляется со своей основной задачей. Воздух влажный, соответствует норме. Кстати, хочу отметить, у этой модели объемный резервуар для воды (5л.), что гарантирует долгую работу увлажнителя.
Re: Увлажнитель
Я бы внимательно выбирала по всем характеристикам обязательно такую технику
Re: Увлажнитель
Увлажнитель воздуха , хорошая вещь , согласна !
Чрезмерная сухость воздуха очень негативно отражается на здоровье дыхательной системы. Пересыхание слизистых оболочек носа провоцирует их отек и затрудняет физиологическое дыхание. Особенно заметно это в отношении грудничков, им некомфортно сосать грудь или пить молоко из бутылочки. У более старших детей из-за пониженной влажности образуются твердые корочки в носу. Это слизь, которая высохла и не позволяет свободно двигаться воздуху в носовых ходах. Люди постарше легче переносят такие условия, но это не значит – что без последствий.
И вот Вам статья , тут все и узнаете , как правильно выбрать такое устройство https://okeydoc.ru/kakoj-uvlazhnitel-luchshe-dlya-rebenka-vred-i-polza/.
Чрезмерная сухость воздуха очень негативно отражается на здоровье дыхательной системы. Пересыхание слизистых оболочек носа провоцирует их отек и затрудняет физиологическое дыхание. Особенно заметно это в отношении грудничков, им некомфортно сосать грудь или пить молоко из бутылочки. У более старших детей из-за пониженной влажности образуются твердые корочки в носу. Это слизь, которая высохла и не позволяет свободно двигаться воздуху в носовых ходах. Люди постарше легче переносят такие условия, но это не значит – что без последствий.
И вот Вам статья , тут все и узнаете , как правильно выбрать такое устройство https://okeydoc.ru/kakoj-uvlazhnitel-luchshe-dlya-rebenka-vred-i-polza/.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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