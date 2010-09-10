Увлажнитель

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Увлажнитель

Сообщение Наташа Швец » 20 ноя 2019, 11:13

У нас уже года пол стоит модель ELECTROLUX EHU-3715D и мы очень довольны. Во-первых, этот увлажнитель не занимает много места, во-вторых, есть функция ионизация, в-третьих, есть пульт для удобства управления. И, наконец, он отлично справляется со своей основной задачей. Воздух влажный, соответствует норме. Кстати, хочу отметить, у этой модели объемный резервуар для воды (5л.), что гарантирует долгую работу увлажнителя.
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Максюта1
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 июн 2019, 08:57

Re: Увлажнитель

Сообщение Максюта1 » 07 май 2020, 10:53

Я бы внимательно выбирала по всем характеристикам обязательно такую технику :D
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Увлажнитель

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 09:16

Увлажнитель воздуха , хорошая вещь , согласна !
Чрезмерная сухость воздуха очень негативно отражается на здоровье дыхательной системы. Пересыхание слизистых оболочек носа провоцирует их отек и затрудняет физиологическое дыхание. Особенно заметно это в отношении грудничков, им некомфортно сосать грудь или пить молоко из бутылочки. У более старших детей из-за пониженной влажности образуются твердые корочки в носу. Это слизь, которая высохла и не позволяет свободно двигаться воздуху в носовых ходах. Люди постарше легче переносят такие условия, но это не значит – что без последствий.
И вот Вам статья , тут все и узнаете , как правильно выбрать такое устройство https://okeydoc.ru/kakoj-uvlazhnitel-luchshe-dlya-rebenka-vred-i-polza/.
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