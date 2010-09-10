Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.



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КсюшаЧ Гость RZN.info Сообщения: 74 Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46 Откуда: Рязань Re: Увлажнитель Цитата Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 09:16

Чрезмерная сухость воздуха очень негативно отражается на здоровье дыхательной системы. Пересыхание слизистых оболочек носа провоцирует их отек и затрудняет физиологическое дыхание. Особенно заметно это в отношении грудничков, им некомфортно сосать грудь или пить молоко из бутылочки. У более старших детей из-за пониженной влажности образуются твердые корочки в носу. Это слизь, которая высохла и не позволяет свободно двигаться воздуху в носовых ходах. Люди постарше легче переносят такие условия, но это не значит – что без последствий.

И вот Вам статья , тут все и узнаете , как правильно выбрать такое устройство Увлажнитель воздуха , хорошая вещь , согласна !Чрезмерная сухость воздуха очень негативно отражается на здоровье дыхательной системы. Пересыхание слизистых оболочек носа провоцирует их отек и затрудняет физиологическое дыхание. Особенно заметно это в отношении грудничков, им некомфортно сосать грудь или пить молоко из бутылочки. У более старших детей из-за пониженной влажности образуются твердые корочки в носу. Это слизь, которая высохла и не позволяет свободно двигаться воздуху в носовых ходах. Люди постарше легче переносят такие условия, но это не значит – что без последствий.И вот Вам статья , тут все и узнаете , как правильно выбрать такое устройство https://okeydoc.ru/kakoj-uvlazhnitel-luchshe-dlya-rebenka-vred-i-polza/ Вернуться к началу

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