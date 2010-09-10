Сообщение ЯВиферон » 20 ноя 2019, 20:24

Я слышал о том что есть специальные чаты в телеграмме, где собираются все топовые инвесторы, с которыми можно поднимать хорошие банки. Расскажите всю суть, кто-то в курсе об этом?