Чаты инвесторов в телеграмме

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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Чаты инвесторов в телеграмме

Сообщение ЯВиферон » 20 ноя 2019, 20:24

Я слышал о том что есть специальные чаты в телеграмме, где собираются все топовые инвесторы, с которыми можно поднимать хорошие банки. Расскажите всю суть, кто-то в курсе об этом?
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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Чаты инвесторов в телеграмме

Сообщение Сплинтер » Сегодня, 16:51

Хмм мне что-то кажется маловероятным, что можно попасть в эти чаты. Вы сами то как думаете?
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