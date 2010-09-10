Чаты инвесторов в телеграмме
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Чаты инвесторов в телеграмме
Я слышал о том что есть специальные чаты в телеграмме, где собираются все топовые инвесторы, с которыми можно поднимать хорошие банки. Расскажите всю суть, кто-то в курсе об этом?
Re: Чаты инвесторов в телеграмме
Хмм мне что-то кажется маловероятным, что можно попасть в эти чаты. Вы сами то как думаете?
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