ULOM.RU - производитель уличных фонарей для освещения в Рязани и Москве

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OlegSt
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:31

ULOM.RU - производитель уличных фонарей для освещения в Рязани и Москве

Сообщение OlegSt » Вчера, 12:24

Собственное производство уличных фонарей и садово-парковых светильников. Есть готовые модели, которые представлены на нашем сайте ULOM.RU, а также принимаем индивидуальные заказы на проектирование и производство фонарей и светильников по размерам заказчика.

Производственная база находится в г. Рязань. Также работаем с заказчиками из Москвы и Московской области.

Телефон: (4912) 99-40-90

Подробная информация на сайте ULOM.RU - производитель уличных фонарей и светильников
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