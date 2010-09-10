Акция от банка ХоумКредит - скидка 10% на одежду и обувь при оплате картой до 31.12.2019
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Акция от банка ХоумКредит - скидка 10% на одежду и обувь при оплате картой до 31.12.2019
Решил поделиться: дебетовая карта Польза от банка ХоумКредит (в Рязани офис на Первомайке, 29 - напротив отеля Амакс) при покупке одежды и обуви до 31.12.2019 дает реальную скидку 10%, а точнее после оплаты примерно в течение 10 дней возвращают на карту 10% от суммы покупки.
В данную категорию "Одежда и обувь" попадает всем известный интернет-магазин WildBerries и скидка в 10% от банка суммируется с вашей персональной скидкой в этой магазине. Аналогично и с другими интернет-магазинами, например Lamoda, Ostin, Kari и т.п.
А при оформлении карты по ЭТОЙ ССЫЛКЕ еще получите бонусные 500 рублей на счет.
Если есть вопросы, то готов ответить в теме или ЛС (предпочтительнее).
В данную категорию "Одежда и обувь" попадает всем известный интернет-магазин WildBerries и скидка в 10% от банка суммируется с вашей персональной скидкой в этой магазине. Аналогично и с другими интернет-магазинами, например Lamoda, Ostin, Kari и т.п.
А при оформлении карты по ЭТОЙ ССЫЛКЕ еще получите бонусные 500 рублей на счет.
Если есть вопросы, то готов ответить в теме или ЛС (предпочтительнее).
1 сообщение • Страница 1 из 1
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