Профессиональная косметика

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Профессиональная косметика

Сообщение zevc » Вчера, 15:08

Всем привет. Хочу купить себе краску для волос и уход: шампунь, бальзам и маску для увлажнения. Решила написать вам, чтобы поинтересоваться и спросить. С какими интернет магазинами вам уже приходилось вести сотрудничество напрямую?
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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Re: Профессиональная косметика

Сообщение Мастер. » Вчера, 15:38

zevc писал(а):Всем привет. Хочу купить себе краску для волос и уход: шампунь, бальзам и маску для увлажнения. Решила написать вам, чтобы поинтересоваться и спросить. С какими интернет магазинами вам уже приходилось вести сотрудничество напрямую?

Мне приходилось вести сотрудничество с разными торговыми площадками в интернете, но не так давно остановила свой выбор на одном сайте и теперь каждый месяц захожу, чтобы сделать свой заказ. Тут https://www.profijoy.ru/ профессиональная косметика размещена и есть возможность сразу прогуляться по страницам каталога, чтобы внимательно всё изучить, а потом уже только завершить процедуру оформления своего заказа. Покупала краску для волос, окислители и специальный уход для окрашенных волос – очень нравится. После шампуня волосы становятся мягкими, шелковистыми и блестят на солнышке.
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