Профессиональная косметика
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Профессиональная косметика
Всем привет. Хочу купить себе краску для волос и уход: шампунь, бальзам и маску для увлажнения. Решила написать вам, чтобы поинтересоваться и спросить. С какими интернет магазинами вам уже приходилось вести сотрудничество напрямую?
Re: Профессиональная косметика
zevc писал(а):Всем привет. Хочу купить себе краску для волос и уход: шампунь, бальзам и маску для увлажнения. Решила написать вам, чтобы поинтересоваться и спросить. С какими интернет магазинами вам уже приходилось вести сотрудничество напрямую?
Мне приходилось вести сотрудничество с разными торговыми площадками в интернете, но не так давно остановила свой выбор на одном сайте и теперь каждый месяц захожу, чтобы сделать свой заказ. Тут https://www.profijoy.ru/ профессиональная косметика размещена и есть возможность сразу прогуляться по страницам каталога, чтобы внимательно всё изучить, а потом уже только завершить процедуру оформления своего заказа. Покупала краску для волос, окислители и специальный уход для окрашенных волос – очень нравится. После шампуня волосы становятся мягкими, шелковистыми и блестят на солнышке.
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