Сообщение zevc » Вчера, 15:08

Всем привет. Хочу купить себе краску для волос и уход: шампунь, бальзам и маску для увлажнения. Решила написать вам, чтобы поинтересоваться и спросить. С какими интернет магазинами вам уже приходилось вести сотрудничество напрямую?