нормальный вариант!
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
нормальный вариант!
Кто может подсказать нормальный вариант банка где можно взять небольшой кредит безопасно?
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