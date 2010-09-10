нормальный вариант!

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

нормальный вариант!

Сообщение Надежда 79 » Вчера, 17:06

Кто может подсказать нормальный вариант банка где можно взять небольшой кредит безопасно?
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