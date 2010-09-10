нормальный вариант!

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

нормальный вариант!

Сообщение Надежда 79 » 21 ноя 2019, 17:06

Кто может подсказать нормальный вариант банка где можно взять небольшой кредит безопасно?
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: нормальный вариант!

Сообщение Antyan » 22 ноя 2019, 18:39

на самом деле кредит - это всегда риск и это нужно сразу понимать!
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: нормальный вариант!

Сообщение irinakotova » Сегодня, 13:18

Надежда 79 писал(а):Кто может подсказать нормальный вариант банка где можно взять небольшой кредит безопасно?

Да, тема кредитов всегда была, есть и будет популярной, сейчас такое обилие разных организаций, банков, МФО, где можно занять денег, но тема выгодных условий всегда останется открытой.
Лично мне кажется, что оптимальная альтернатива - это Кэшинский www.cashinsky.ua по большей степени из-за того, что здесь никто не проверяет кредитную историю, ну и еще тут можно оформить займ на карту в любое время! Удобно и безопасно.
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