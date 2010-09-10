Сообщение zevc » Сегодня, 12:44

Приветствую, вас. Мне срочно нужно починить пластиковое окно на кухне, но не знаю, услугами какой компании стоит воспользоваться и поэтому – нужна ваша консультация и помощь. Как быть? Заранее, спасибо, за ответы.