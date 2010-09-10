Добавки в бетон

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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Добавки в бетон

Сообщение Níell » Сегодня, 15:34

Хочу сарай построить большой и крепкий, потому и будет сначала фундамент делать. Вроде есть какие то добавки в бетон, которые и цемент экономят и бетон делают крепче. Что посоветуете использовать?
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Добавки в бетон

Сообщение Venik » Сегодня, 16:26

Добавки в бетон называются пластификаторами и да они помогают улучшать качество бетона и его свойства и экономить не только цемент, но и воду. Каждый пластификатор предназначен для определенных целей.Для фундамента есть специальные добавки, которые не подойдут для других работ. Вот почитайте тут об этом подробнее https://cemmix.ru/practical-issue/prakt ... ikator-s-3
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Добавки в бетон

Сообщение Sotas » Сегодня, 16:49

Какая интересная статья. Сам хотел заняться постройкой гаража из кирпича и тоже буду делать фундамент. так что с удовольствием почитаю эту статью. Спасибо!
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Добавки в бетон

Сообщение Lionel » Сегодня, 17:11

Хорошее дело эти пластификаторы. Самое главное брать именно правильные добавки в бетон. Так что внимательно изучайте маркировку при покупке и рекомендации по применению. Это очень важно.
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