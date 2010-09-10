Добавки в бетон
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Добавки в бетон
Хочу сарай построить большой и крепкий, потому и будет сначала фундамент делать. Вроде есть какие то добавки в бетон, которые и цемент экономят и бетон делают крепче. Что посоветуете использовать?
Re: Добавки в бетон
Добавки в бетон называются пластификаторами и да они помогают улучшать качество бетона и его свойства и экономить не только цемент, но и воду. Каждый пластификатор предназначен для определенных целей.Для фундамента есть специальные добавки, которые не подойдут для других работ. Вот почитайте тут об этом подробнее https://cemmix.ru/practical-issue/prakt ... ikator-s-3
Re: Добавки в бетон
Какая интересная статья. Сам хотел заняться постройкой гаража из кирпича и тоже буду делать фундамент. так что с удовольствием почитаю эту статью. Спасибо!
Re: Добавки в бетон
Хорошее дело эти пластификаторы. Самое главное брать именно правильные добавки в бетон. Так что внимательно изучайте маркировку при покупке и рекомендации по применению. Это очень важно.
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