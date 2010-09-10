Добавки в бетон

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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Добавки в бетон

Сообщение Níell » 24 ноя 2019, 15:34

Хочу сарай построить большой и крепкий, потому и будет сначала фундамент делать. Вроде есть какие то добавки в бетон, которые и цемент экономят и бетон делают крепче. Что посоветуете использовать?
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Добавки в бетон

Сообщение Venik » 24 ноя 2019, 16:26

Добавки в бетон называются пластификаторами и да они помогают улучшать качество бетона и его свойства и экономить не только цемент, но и воду. Каждый пластификатор предназначен для определенных целей.Для фундамента есть специальные добавки, которые не подойдут для других работ. Вот почитайте тут об этом подробнее https://cemmix.ru/practical-issue/prakt ... ikator-s-3
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Добавки в бетон

Сообщение Sotas » 24 ноя 2019, 16:49

Какая интересная статья. Сам хотел заняться постройкой гаража из кирпича и тоже буду делать фундамент. так что с удовольствием почитаю эту статью. Спасибо!
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Добавки в бетон

Сообщение Lionel » 24 ноя 2019, 17:11

Хорошее дело эти пластификаторы. Самое главное брать именно правильные добавки в бетон. Так что внимательно изучайте маркировку при покупке и рекомендации по применению. Это очень важно.
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Перейти к первому непрочитанному сообщению

Сообщение Avesgamer » 05 июн 2020, 20:14

Здравствуйте
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.

Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.


P.S. на форуме просили ссылку на ремонт частотных преобразователей, повторяю ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ IMHO
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Добавки в бетон

Сообщение Алексей Кобзарь » 03 сен 2020, 12:09

Я вам посоветую самому ничего не мешать, а обратится в компанию https://tehbeton.com.ua/beton-m400/ . Покупал у них очень качественный раствор, специалисты подсказали какой лучше и помогли подсчитать нужное количество. Цены приемлемые и доставка быстрая.
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Добавки в бетон

Сообщение VasiLissa » 42 минуты назад

Здравствуйте! Я вот на этом сайте заказывала все стройматериалы https://budborod.com.ua/catalog/cement здесь тебе и выбор отличный, и цены минимально низкие, на рынках и в строй магазинах однозначно было бы дороже! Так что делюсь с вами, чтоб и у вас была возможность сэкономить!
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