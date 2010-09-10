Сообщение Níell » 24 ноя 2019, 15:34

Хочу сарай построить большой и крепкий, потому и будет сначала фундамент делать. Вроде есть какие то добавки в бетон, которые и цемент экономят и бетон делают крепче. Что посоветуете использовать?