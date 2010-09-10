Добавки в бетон
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Добавки в бетон
Хочу сарай построить большой и крепкий, потому и будет сначала фундамент делать. Вроде есть какие то добавки в бетон, которые и цемент экономят и бетон делают крепче. Что посоветуете использовать?
Re: Добавки в бетон
Добавки в бетон называются пластификаторами и да они помогают улучшать качество бетона и его свойства и экономить не только цемент, но и воду. Каждый пластификатор предназначен для определенных целей.Для фундамента есть специальные добавки, которые не подойдут для других работ. Вот почитайте тут об этом подробнее https://cemmix.ru/practical-issue/prakt ... ikator-s-3
Re: Добавки в бетон
Какая интересная статья. Сам хотел заняться постройкой гаража из кирпича и тоже буду делать фундамент. так что с удовольствием почитаю эту статью. Спасибо!
Re: Добавки в бетон
Хорошее дело эти пластификаторы. Самое главное брать именно правильные добавки в бетон. Так что внимательно изучайте маркировку при покупке и рекомендации по применению. Это очень важно.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 134
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
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Здравствуйте
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.
Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.
P.S. на форуме просили ссылку на ремонт частотных преобразователей, повторяю ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ IMHO
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.
Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.
P.S. на форуме просили ссылку на ремонт частотных преобразователей, повторяю ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ IMHO
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 302
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Добавки в бетон
Я вам посоветую самому ничего не мешать, а обратится в компанию https://tehbeton.com.ua/beton-m400/ . Покупал у них очень качественный раствор, специалисты подсказали какой лучше и помогли подсчитать нужное количество. Цены приемлемые и доставка быстрая.
Re: Добавки в бетон
Здравствуйте! Я вот на этом сайте заказывала все стройматериалы https://budborod.com.ua/catalog/cement здесь тебе и выбор отличный, и цены минимально низкие, на рынках и в строй магазинах однозначно было бы дороже! Так что делюсь с вами, чтоб и у вас была возможность сэкономить!
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