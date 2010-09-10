Цветной фонарь

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Контактная информация пользователя staspavlov777

Цветной фонарь

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 02:58

Всем привет! Подскажите, где можно приобрести надёжный цветной фонарик?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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gosbon74
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 00:53

Re: Цветной фонарь

Сообщение gosbon74 » Сегодня, 03:00

Привет. Как вариант советую рассмотреть интернет-магазин электронной техники АКС http://www.aks.ua/catalog/fonar, я там уже давно заказывал фонарик себе на дачу, более полгода держится без проблем, только вот батарейки иногда меняю. Вообще там большой ассортимент и для себя тоже найдёшь аппарат.
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