Цветной фонарь
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- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Цветной фонарь
Всем привет! Подскажите, где можно приобрести надёжный цветной фонарик?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Re: Цветной фонарь
Привет. Как вариант советую рассмотреть интернет-магазин электронной техники АКС http://www.aks.ua/catalog/fonar, я там уже давно заказывал фонарик себе на дачу, более полгода держится без проблем, только вот батарейки иногда меняю. Вообще там большой ассортимент и для себя тоже найдёшь аппарат.
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