Икра оптом

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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Икра оптом

Сообщение Аскольд » 26 ноя 2019, 12:58

Всем привет, ребят кто-нибудь в курсе есть ли у нас варианты заказывать икры рыбью оптом? Я планирую к себе в ресторан брать сразу большими партиями, если это возможно!
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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Re: Икра оптом

Сообщение Ingritt » 27 ноя 2019, 18:24

Круто вы большой молодец, что ищите оптовые и розничные продажи чёрной и красной икры а то сейчас на моё удивление некоторые заведения в этом направлении расслабились и иногда кажется, что у них далеко не самая свежая икра и по самому качеству иногда вопросы скажем так всплывают.
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Икра оптом

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 19:17

Вы знаете, даже в тех магазинах вам могут продать не свежий продукт, я в этом уже убедилась. Тем более вы думаете, если заказывать рыбу онлайн, вам вот так небрежно ее привезут? Нет конечно, есть специальные термосумки, в которых держится нужная температура, рыбные продукты даже нагреться не успевают. Я говорю с уверенностью, потому что сама покупаю так красную рыбу в магазине Главрыбсбыт.рф https://glvrbsbt.ru/fish/fish_krasnaya-ryba-1375 . Мы недавно брали там стейки с лосося, цена за 100 г 159 рублей. Доставка была без опоздания, а рыба свежая и охлаждённая, как указано на сайте.
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