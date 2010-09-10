Сообщение Аскольд » 26 ноя 2019, 12:58

Всем привет, ребят кто-нибудь в курсе есть ли у нас варианты заказывать икры рыбью оптом? Я планирую к себе в ресторан брать сразу большими партиями, если это возможно!