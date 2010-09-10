Икра оптом
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Икра оптом
Всем привет, ребят кто-нибудь в курсе есть ли у нас варианты заказывать икры рыбью оптом? Я планирую к себе в ресторан брать сразу большими партиями, если это возможно!
Re: Икра оптом
Круто вы большой молодец, что ищите оптовые и розничные продажи чёрной и красной икры а то сейчас на моё удивление некоторые заведения в этом направлении расслабились и иногда кажется, что у них далеко не самая свежая икра и по самому качеству иногда вопросы скажем так всплывают.
Re: Икра оптом
Вы знаете, даже в тех магазинах вам могут продать не свежий продукт, я в этом уже убедилась. Тем более вы думаете, если заказывать рыбу онлайн, вам вот так небрежно ее привезут? Нет конечно, есть специальные термосумки, в которых держится нужная температура, рыбные продукты даже нагреться не успевают. Я говорю с уверенностью, потому что сама покупаю так красную рыбу в магазине Главрыбсбыт.рф https://glvrbsbt.ru/fish/fish_krasnaya-ryba-1375 . Мы недавно брали там стейки с лосося, цена за 100 г 159 рублей. Доставка была без опоздания, а рыба свежая и охлаждённая, как указано на сайте.
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