Отдых в Хорватии

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Отдых в Хорватии

Сообщение РусланР » 28 ноя 2019, 10:05

Мы отдыхали в Хорватии летом в этом году, природа там просто сказка. Страна очень понравилась и если бы не желание открывать всё новые места, то готовы были бы приезжать сюда каждое лето. Еще я знаю, что там есть горнолыжные курорты, вот на этом сайте https://ski-atlas.ru/europe/xorvatiya собраны самые лучшие курорты. Так что если хотите незабываемо провести зимние каникулы, то советую. И у Вас будет возможность собственными глазами лицезреть бескрайнюю красоту.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Отдых в Хорватии

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:48

Чудесное место Хорватия, бывали там на отдыхе с женой, все понравилось) А вы как летаете, какие авиа линии предпочитаете? Мы много путешествуем и относительно недавно воспользовались сервисом Smarty.Sale , с которым экономим на каждом перелете. Так мы смогли за несколько туров сэкономить на новый тур, чудесно просто) Вот вам шпаргалочка https://www.molnet.ru/mos/ru/air_transport/o_723811/ об экономии, по которой и мы на отдых собираемся.
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