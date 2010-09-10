Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.



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РусланР Гость RZN.info Сообщения: 29 Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54 Отдых в Хорватии Цитата Сообщение РусланР » 28 ноя 2019, 10:05 Мы отдыхали в Хорватии летом в этом году, природа там просто сказка. Страна очень понравилась и если бы не желание открывать всё новые места, то готовы были бы приезжать сюда каждое лето. Еще я знаю, что там есть горнолыжные курорты, вот на этом сайте https://ski-atlas.ru/europe/xorvatiya собраны самые лучшие курорты. Так что если хотите незабываемо провести зимние каникулы, то советую. И у Вас будет возможность собственными глазами лицезреть бескрайнюю красоту. Вернуться к началу

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