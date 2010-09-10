Ламинат
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Ламинат
У кого на кухне ламинат, как вам его свойства в использовании? Стоит ли его стелить и где лучше посмотреть продукцию?
Re: Ламинат
У нас по всей квартире уложен один ламинат бельгийского бренда Balterio. Практично в любой комнате и главное, что качество ощущается с первых минут после укладки. На счет работы с ним, проблем не возникало. Мы не нуждались в помощи мастера, сами все сделали. Свой выбор мы сделали в магазине Керамис, вот их продукция https://www.keramis.com.ua/product/laminat_vitality_deluxe_4v_dub_sumi_60904_/ можете лично прицениться, может и вам подойдет. Нас все устроило.
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