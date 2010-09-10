Ламинат

Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Ламинат

Сообщение Наташа Швец » 29 ноя 2019, 10:06

У кого на кухне ламинат, как вам его свойства в использовании? Стоит ли его стелить и где лучше посмотреть продукцию?
Вернуться к началу
igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Re: Ламинат

Сообщение igor81 » 29 ноя 2019, 14:43

У нас по всей квартире уложен один ламинат бельгийского бренда Balterio. Практично в любой комнате и главное, что качество ощущается с первых минут после укладки. На счет работы с ним, проблем не возникало. Мы не нуждались в помощи мастера, сами все сделали. Свой выбор мы сделали в магазине Керамис, вот их продукция https://www.keramis.com.ua/product/laminat_vitality_deluxe_4v_dub_sumi_60904_/ можете лично прицениться, может и вам подойдет. Нас все устроило.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Между нами, девочками»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя