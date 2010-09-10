Приобрести трубы

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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gosbon74
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 00:53

Приобрести трубы

Сообщение gosbon74 » 29 ноя 2019, 12:41

Всем привет. Подскажите, где можно стальные трубы приобрести в Казахстане?
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Приобрести трубы

Сообщение staspavlov777 » 29 ноя 2019, 12:44

Здравствуй. Могу посоветовать тебе магазин авангард в городе Астана, на сайте https://avangard-w.kz/kruglyie-stalnyie-trubyi можешь подробнее о них информацию почитать, а вообще проверенный на личном опыте - покупал там трубы для участка. Отлично всё варится, следов от швов нет, советую.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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